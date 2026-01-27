Около 150 человек вышли на борьбу с последствиями снегопада в Балашихе

Сильный снегопад обрушился на городской округ 27 января. Все коммунальные службы Балашихи переведены на усиленный режим работы.

Расчистка дорог от снега ведется круглосуточно. На улицы городского округа вывели 13 комбинированных дорожных машин и 37 тракторов МТЗ. К работам также привлечены 28 погрузчиков и 25 самосвалов. После уборки и вывоза снега дороги обрабатывают противогололедными материалами. На улицах Балашихи также трудятся 140 дорожных рабочих и дворников.

По всем вопросам, связанным с последствиями непогоды, жители Балашихи могут обращаться на горячую линию администрации муниципалитета по телефону: 8 (495) 529-11-90.

Напомним, из-за снегопада движение на некоторых дорогах в Подмосковье оказалось затруднено. В ночь на 27 января специалисты Мосавтодора провели очистку и и обработали улицы ото льда. Работы охватили 7 тысяч километров дорог.