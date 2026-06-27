Проверку питания провели в школьном лагере в Химках

24 июня в школе «Перспектива» прошел мониторинг качества питания в пришкольном лагере. Участие приняли родители учеников, активисты «Единой России» и муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Участники оценили вкус блюд, изучили меню и убедились, что еда полезна и безопасна. Наталья Каныгина отметила, что пища должна приносить пользу и удовольствие растущему организму, особенно в период активного отдыха. Проверка показала, что повара относятся к делу с душой, а продукты соответствуют высоким стандартам.

В школе питание организовано по принципу «полного цикла»: все готовят в собственной столовой. Продукты поступают со специализированного комбината, где санитарные нормы строго контролируются. Каждое блюдо имеет сертификат качества и готовится по технологической карте. Меню адаптировано под государственные стандарты.

Депутат Ирина Спирина подчеркнула, что личная проба блюд и общение с детьми дают полную картину. Как врач она понимает важность сбалансированного рациона. Родителям разъяснили санитарные правила: минимальное количество соли и сахара, отсутствие острых специй, запрет на повторение блюд два дня подряд.

Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов напомнил, что проверки проводятся регулярно в рамках партийного проекта «Новая школа». Это позволяет получать обратную связь и гарантировать стабильно высокое качество питания в школах округа.