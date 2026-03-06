Проверку кровельного покрытия домов провели в Мытищах

Жители обратились в администрацию округа с просьбой провести ремонт крыши дома по адресу Институтская 15А. Причиной жалобы стали повреждения кровли и протечки в квартирах верхних этажей дома.

Встреча в формате срочной выездной администрации по вопросу работы Управляющей компании «Сукромка», прошла при участии директора управления Жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Мытищи Станислава Карнаухова. Присутствовали также специалисты профильных управлений муниципалитета, управляющей компании и Фонда капитального ремонта.

«Мы подтвердили и зафиксировали места протечек на этом доме. Управляющая компания этого не отрицала и готова возместить ущерб собственникам. Дом уже включен в программу капитального ремонта на 2026 год. Здесь проведут ремонт скатной кровли, утепление чердачного помещения, утепление фасада. Подрядная организация от Фонда капитального ремонта, которая присутствовала на встрече с жителями, проинформировала, что работы начнутся в конце марта — начале апреля, в зависимости от погодных условий. Управляющей компании дано поручение произвести очистку свесов кровли от наледи и ежедневно осуществлять контроль за текущим состоянием кровли, не допустить заливов», — рассказал Станислав Карнаухов.