Проверку дорожных работ возле лицея № 34 провели в Мытищах

Комиссия совета депутатов городского округа Мытищи совместно с представителями Госавтоинспекции и Общественной палаты проверила ход выполнения дорожных работ возле третьего корпуса лицея № 34 на улице Борисовке. Там уже обновили разметку пешеходного перехода.

Инспекцию дорожных работ провели в рамках общей стратегии, направленной на снижение количества ДТП и предотвращение несчастных случаев.

«В рамках реализации проекта „Безопасные дороги“ партии „Единая Россия“ мы начинаем месячник по подготовке пешеходных переходов к учебным заведениям, — рассказал председатель совета депутатов городского округа Андрей Гореликов. — Лето пролетает быстро. Очень важно проверить наличие разметки, установку предупреждающих знаков. На протяжении всего следующего месяца будем выезжать на дорожные объекты вблизи школ и детских садов».