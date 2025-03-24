Проверка водителей большегрузного транспорта прошла в Воскресенске

Сотрудники Госавтоинспекции в Воскресенске провели профилактический рейд на Железнодорожной улице. Он направлен на предотвращение нарушений правил дорожного движения большегрузными транспортными средствами в черте города.

Участие в проверке приняли автоинспекторы и представители администрации Воскресенска. С водителями большегрузов провели профилактические беседы.

К нарушителям, которых выявили в ходе рейда, применили административные меры.

«Данные профилактические рейды проводятся регулярно. В администрацию поступили жалобы, что по улице Железнодорожной регулярно проезжают большегрузы. С целью предотвращения подобных ситуаций мы провели профилактическое мероприятия совместно с представителями Госавтоинспекции», — добавил представитель администрации округа Игорь Щекочихин.

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