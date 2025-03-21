Остановки общественного транспорта приведут в порядок в Воскресенске

В городском округе Воскресенск специалисты Муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство и озеленение» начали обновлять остановочные пункты общественного транспорта. Они очищают урны, снимают несанкционированные объявления и удаляют вандальные надписи, моют площадки.

Помимо этого, рабочие красят каркасы и элементы остановок, пострадавшие от погодных условий. На этой неделе обновят пункты в Воскресенске на улицах Кагана, Октябрьской, Западной, Советской, Победы, Центральной, Энгельса, Федотовской и Андреса.

Отметим, что Московская область входит в топ-3 рейтинга Минстроя России по качеству городской среды уже шестой год подряд.

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