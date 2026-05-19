Проверка работы почтовых отделений прошла в Воскресенске

В инспекции под руководством сенатора Совета Федерации Игоря Трескова участвовали представители Министерства имущественных отношений, Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области и «Почты России». Проверяющие оценили состояние почтовых отделений в городском округе Воскресенск.

Участники рейда посетили почтовые отделения на улице Молодежной в Белоозерске и на улице Зайцева в рабочем поселке Фосфоритный. Было отмечено, что оба помещения нуждаются в косметическом ремонте. Точную стоимость и сроки проведения необходимых работ предстоит определить в ближайшее время.

По поручению Игоря Трескова Минмособлимущество, «Почта России» и органы местного самоуправления Московской области совместно разработают план мероприятий по приведению помещений в надлежащее состояние. Особое внимание уделят созданию комфортных условий для посетителей.