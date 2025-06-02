Проверка прошла в Апрелевском отделении Наро-Фоминской больницы

Апрелевское подразделение Наро-Фоминской больницы готовится к преобразованиям. В рамках инспекции, проведенной комиссией, состоящей из руководителей Наро-Фоминской больницы, были оценены условия работы и правила пребывания пациентов.

В ходе проверки специалисты осмотрели все отделения, включая функциональные зоны, такие как пищеблок и приемный покой. Эксперты особенно акцентировали внимание на недостаточном уровне удобства в приемном покое. Констатированные проблемы касались отсутствия комфортабельных зон ожидания для посетителей. В связи с данными замечаниями уже запланированы меры по переоборудованию данного помещения.

По итогам осмотра было принято решение о реорганизации размещения отделений. Планируется перевод ЛОР- и урологических отделений на первый этаж, где создадут 30 коек для удобства пациентов. На втором этаже разместятся терапевтическое и неврологическое отделения, а также реанимация. На третьем этаже останутся операционный блок, хирургия и временные койки для гинекологии.

«Пока хирургический корпус находится на ремонте, наша задача — обеспечить максимально комфортные условия для работы врачей и пребывания пациентов. Все принятые решения направлены на достижение этой цели», — сообщил главный врач Сергей Сидоренко.

Помимо этого, комиссия коснулась вопросов оптимизации графика выдачи пищи для стационарных пациентов, а также улучшения работы эндокринологического отделения.