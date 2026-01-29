Сегодня 03:19 Проверка на прочность. Коммунальщики Павловского Посада и Зарайска вышли на ночную расчистку улиц Последствия циклона продолжили устранять в Зарайске и Павловском Посаде 0 0 0 Подмосковье

Коммунальные службы Павловского Посада и Зарайска устраняют последствия циклона, который принес сильный снегопад в Подмосковье. Работы идут без перерыва, чтобы к утру сохранить проходимость дорог и порядок на пешеходных маршрутах.

В Павловском Посаде бригада «ДРСУ» начала ночную смену в 21:00 и завершит ее к 05:00. На улице Кирова рабочие убирают снег с обочин и приводят в порядок парковки. Основную массу осадков собирают снегопогрузчиком: техника поднимает ледяную смесь ковшом и отправляет ее по ленте в самосвал.

Фото: 360.ru

Кузов вмещает около 20 кубометров снега и льда, заполнение занимает несколько минут, после чего самосвалы сменяют друг друга. За ночь коммунальщики рассчитывают очистить центральную часть города: на одну улицу у них уходит около четырех часов, движение при этом не перекрывают.

В Зарайске ночью на дороги вывели восемь единиц техники — тракторы и комбинированные дорожные машины. Они расширяют проезжую часть и расчищают основные направления, чтобы к утру улицы оставались проходимыми. С 03:00 к работам планировали подключить малый фронтальный погрузчик, которому поручили уборку тротуаров и пешеходных зон.

Фото: 360.ru

В планах у коммунальщиков — продолжать уборку до улучшения погоды. Жителям рекомендовали соблюдать осторожность на улицах и по-возможности отказаться от поездок на личном транспорте без необходимости. Ранее дорожные службы Королева также отправили спецтехнику на ночную уборку снега.