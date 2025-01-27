Проверка газового оборудования в жилых домах пройдет в Жуковском 30 января

30 января в Жуковском состоится встреча газового участкового с жителями. Она пройдет с 10:00 до 11:00 на улице Гагарина, 20.
Газовые участковые — специалисты Мособлгаза, которые организовывают техническое обслуживание и ремонт оборудования в многоквартирных домах. У них также можно уточнить сроки плановых осмотров, как отличить специалиста от мошенника, телефон для связи и перечень работ во время технического обслуживания.
Всего в январе газовые участковые Мособлгаза проведут с жителями Подмосковья более 160 встреч. Ранее специалист уже выезжал к собственникам дома № 57 на улице Гагарина.
На официальном сайте опубликован график обслуживания оборудования на 2025 год. Ознакомиться с ним можно по ссылке.
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