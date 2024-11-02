Проверка благоустройства прошла в Новых Котельниках

Во время осмотра участники обсудили состояние подъездов, освещения и прилегающих территорий. Особое внимание было уделено чистоте дворов и обустройству детских и спортивных площадок. Специалисты отметили, что на данный момент все соответствует установленным стандартам, и подчеркнули, что будут и дальше следить за порядком и своевременной уборкой.

Кроме того, рассматривались вопросы взаимодействия с жителями. Представители управляющей компании напомнили, что все экстренные заявки обрабатываются круглосуточно — достаточно оставить сообщение на горячей линии или обратиться через онлайн-сервис. Для более плановых вопросов или консультаций можно посетить офис компании в часы приема.

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