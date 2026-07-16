Проведение выездных встреч с жителями обсудили в администрации Мытищ

Оперативное совещание под руководством главы округа Юлии Купецкой прошло в администрации Мытищ. Одной из главных тем стали встречи сотрудников с жителями в формате «выездной администрации».

Выездные администрации представляют собой наиболее востребованный формат взаимодействия, который позволяет напрямую получать и учитывать запросы жителей города и оперативно реагировать на их решение. Место проведения таких встреч выбирается с учетом аналитических данных муниципального Центра управления ресурсами, запросов старост, территориальных общественных самоуправлений и председателей многоквартирных домов.

В первом полугодии 2026 года было проведено пять общих выездных администраций, девять тематических и 56 срочных. Решены 462 вопроса, касающиеся содержания многоквартирных домов, уборки территории, озеленения округа и других тем. 38 вопросов, связанных с земельно-имущественными спорами, капитальным ремонтом многоквартирных домов, комплексным благоустройством дворов и другими направлениями, остаются в работе.

Депутатский корпус активно участвует во всех взаимодействиях с жителями. Особое внимание уделяется встречам с участниками специальной военной операции и их семьями, на которых поднимаются наиболее актуальные вопросы, требующие личного сопровождения. Для близких бойцов СВО регулярно проводятся единые дни приема по вопросам социальной поддержки.

Цель администрации Мытищ заключается в том, чтобы услышать каждого жителя. Следующее мероприятие будет анонсировано на официальных ресурсах.