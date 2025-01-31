Провалившуюся под лед беременную лосиху спасли в Дубне

В городском округе Дубна сотрудники 215-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» вытянули на берег провалившуюся под лед беременную лосиху. Специалисты помоги животному отогреться и отпустили на волю.

Лосиха переходила замерзший полноводный ручей, но лед не выдержал. Животное провалилось в воду и не смогло самостоятельно выбраться. Местные жители обратились за помощью к спасателям. Прибывшие на место работники пожарно-спасательной части № 215 Мособлпожспаса вытащили замерзшую лосиху на берег.

Животное накрыли термоодеялом и массировали, чтобы отогреть и восстановить кровообращение. Когда лосиха пришла в себя, ее отпустили в естественную среду обитания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.