Провалившегося под лед рыбака спасли в Люберцах

Сотрудники 232-й части «Мособлпожспаса» во вторник, 11 марта, помогли провалившемуся под лед рыбаку выбраться на берег. Происшествие случилось на Москве-реке в Люберцах.

Очевидцы сообщили диспетчерам «Системы-112» о мужчине, который упал в ледяную воду примерно в 60 метрах от берега и звал на помощь.

Спасатели оперативно прибыли к реке, но не смогли подъехать непосредственно к полынье из-за рыхлого снега. Они взяли снаряжение и прошли два километра пешком по дамбе. Они увидели, что мужчина самостоятельно выбрался из воды на лед, но обессилел и испугался, поэтому не мог вернуться на сушу.

«Один из специалистов надел гидрокостюм, нарастил веревку, взял с собой спасательный круг и выдвинулся к мужчине. На берегу его страховали коллеги с помощью специального троса. Пострадавший ухватился за круг, после чего его благополучно вытащили на берег», — отметил начальник 232-й пожарно-спасательной части Олег Гречаник.

Рыбак поблагодарил специалистов, после чего очевидцы отвезли его в больницу.