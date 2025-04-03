Провал грунта после аварии на Новомытищинском проспекте устранят к 4 апреля

В дворе корпуса № 6 дома № 80 на Новомытищинском проспекте провалился грунт во дворе. На место оперативно прибыли коммунальные службы. Они уже приступили к ликвидации последствий. Ремонтные работы продолжатся до вечера 4 апреля.

Территорию огородили и обследовали участок. Протечек на водопроводной сети не выявили. На месте работают 15 специалистов аварийной бригады и семь единиц техники ООО «ВКС». Они также проверили состояние подвалов, и там тоже ничего не обнаружили — помещения сухие, подтеков нет.

Специалисты вскрыли асфальт и раскопали грунт до коллектора трубы холодного водоснабжения и канализации. Они приняли решение промыть коллектор. Завершить работы панируется до 20:00 4 апреля.

Администрация городского округа Мытищи приносит извинения за доставленные неудобства.