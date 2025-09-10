Процедуру согласования перепланировки помещений упростили в Подмосковье

В Подмосковье упростили процедуру согласования перепланировок помещений. Теперь для большинства случаев не требуется полный проект, подготовленный специализированной организацией, а сам процесс можно пройти онлайн в сжатые сроки.

Обновления закреплены в регламенте предоставления государственной услуги по согласованию переустройства и перепланировки помещений в многоквартирных домах.

Если ранее проект перепланировки был обязателен всегда, то теперь в 90% ситуаций, когда изменения не затрагивают общедомовое имущество, достаточно приложить пояснительную записку и планы квартиры «до» и «после».

Упростили и порядок получения согласия других собственников или совместно проживающих членов семьи. Раньше требовался документ в письменной форме. Сейчас при подаче заявления уведомление автоматически поступает в личный кабинет на сайте государственных услуг, а подтвердить согласие можно нажатием кнопки.

Еще одним нововведением стало узаконивание перепланировок, которые были выполнены без предварительного согласования. Если раньше это было возможно исключительно через суд и экспертизу, то теперь достаточно направить через портал заключение специализированной организации о безопасности и допустимости изменений.

Появилась и возможность добавлять документы. Раньше любая ошибка или недостающая бумага влекли за собой отказ, а теперь заявитель получает уведомление в личном кабинете и может исправить недочет в течение двух дней.

Завершающим этапом остается регистрация перепланировки в Росреестре. Раньше этим занимался сам собственник, а теперь пакет документов направляет администрация. Владельцу жилья достаточно приложить технический план, подготовленный кадастровым инженером, и оплатить пошлину.

В Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области отметили, что новые правила позволяют снизить затраты собственников, ускоряют сроки согласования перепланировки и минимизируют риск отказов.