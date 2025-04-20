Процедуру скрининга смогут пройти беременные в двух отделениях в Мытищах

В двух женских консультациях в Мытищах можно пройти комплексную диагностику на первом и втором триместрах беременности. Пренатальный скрининг доступен как для будущих мам из округа, так и со всей Московской области.

Комплексное исследование можно пройти в кабинетах антенатальной охраны плода в Мытищах. Они работают в женской консультации № 1 на улице Коминтерна, дом № 24, и в женской консультации № 2 на Юбилейной улице, дом № 26.

По словам заведующей женской консультацией № 1 Алены Васиной, во время скрининга первого триместра беременности пациентке проводят ультразвуковую диагностику и забор крови для биохимического анализа.

«Скрининг делают на сроке беременности с 11 недель по 13 недель и шесть дней включительно. Все исследования проводят в один день. С 19 по 21 неделю делают скрининг второго триместра беременности», — пояснила Алена Васина.