Процедуру перевода ребенка в другую школу упростили в Подмосковье

Фото: Учебный класс в новой начальной школе гимназии №7 им. Д.П. Яковлева в Красногорске / Медиасток.рф

Теперь перевести школьника в новое учебное заведение на территории Московской области стало значительно удобнее. Существующий сервис усовершенствовали за счет внедрения функции автоматического подтверждения обучения ребенка в предыдущем учреждении.

Раньше для перевода необходимо было письменное заявление на отчисление школьника.

«Теперь новый сервис самостоятельно проверяет эту информацию, и родителям достаточно лишь подписать электронное согласие на отчисление из предыдущей школы. Нововведение помогает быстрее перевести школьника в другое учебное заведение и улучшает взаимодействие с образовательными учреждениями», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Воспользоваться сервисом «Прием на обучение в порядке перевода» можно на региональном портале государственных услуг в разделе «Гражданам» — «Образование» — «Школы» — «Запись в школу».

Для подачи электронного заявления необходимо пройти авторизацию через ЕСИА и внести данные в специальную форму.

Подать документы на перевод ребенка разрешается в любой момент учебного года. Время, отведенное на рассмотрение заявления, составляет три рабочих дня. Результат направляют в личный кабинет заявителя.