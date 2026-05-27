Протоиерей Александр Ткаченко посетил медцентр Рошаля
Председатель правления фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко посетил Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля. Визит произошел в преддверии Дня защиты детей, который празднуют 1 июня.
Александр Ткаченко, который также является председателем комиссии Общественной палаты России по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик, встретился с сотрудниками учреждения. Он посетил отделения реанимации, телемедицины и педиатрии, а также поговорил с роботом Арди.
Протоиерей выразил благодарность врачам за их труд, а также поздравил их с грядущим праздником.
«Фонд „Круг добра“ дополняет ту работу по медицинской помощи, которую совершаете вы. Вчера прозвучал последний звонок в школах. Порядка полутора тысяч детей с тяжелыми орфанными заболеваниями закончили девятый или 11-й класс. Их будущее точно будет счастливым, потому что вы подарили им возможность полноценной жизни. Родители пишут нам письма с благодарностью за то, что уникальные виды лечения стали доступны», — отметил Александр Ткаченко.
Он рассказал историю жительницы Подмосковья с мукополисахаридозом IV типа, которая после пройденного лечения поступила в Российский биотехнологический университет. В будущем она станет генетиком. Раньше студентка могла передвигаться только в коляске, но теперь способна проходить по 20 тысяч шагов ежедневно.
«Таких детей, получивших доступ к инновационному лечению, уже более 30 тысяч, из них 882 ребенка — в Московской области. Вы, без сомнения, знаете каждого из них по именам. Приоритетом работы всех нас является детство», — подчеркнул протоиерей.
Детский центр поблагодарил отца Александра за его визит, а также за высокую оценку труда сотрудников учреждения и проявленное внимание.