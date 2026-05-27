Протоиерей Александр Ткаченко посетил медцентр Рошаля

Председатель правления фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко посетил Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля. Визит произошел в преддверии Дня защиты детей, который празднуют 1 июня.

Александр Ткаченко, который также является председателем комиссии Общественной палаты России по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик, встретился с сотрудниками учреждения. Он посетил отделения реанимации, телемедицины и педиатрии, а также поговорил с роботом Арди.

Протоиерей выразил благодарность врачам за их труд, а также поздравил их с грядущим праздником.