Протяженность дорог в Чехове за 5 лет выросла на 200 километров
Глава Чехова Михаил Собакин отчитался о работе в сфере благоустройства на окружной конференции. За пять лет были реализованы масштабные проекты на общественных территориях.
За этот период было отремонтировано 227 дорог общей длиной почти 235 километров.
«Основным разделом народной программы является „Удобная и комфортная жизнь“, в нем отражен целый комплекс мер, направленных на развитие инфраструктуры городов и поселков. Одним из главных запросов наших жителей в части благоустройства остается ремонт дорог», — отметил Михаил Собакин.
«Среди остальных запросов — обустройство новых и модернизация устаревших детских игровых площадок, комплексное благоустройство дворовых территорий, ремонт дорог и обустройство народных троп, а также устройство уличного освещения. За пять лет мы построили 28 новых и модернизировали 53 существующие игровые площадки, благоустроили 34 дворовых территории, обустроили 73 народные тропы, 21 тротуар, 11 парковок и 122,6 километра новых линий освещения», — рассказал глава округа.
План на следующий год включает ремонт 26 дорог общей протяженностью более 21 километра, обустройство 20 народных троп, 10 тротуаров и четырех парковок, а также модернизацию шести детских площадок и четырех дворовых территорий.
В муниципальном округе была проведена и масштабная работа по созданию благоустроенных зон отдыха. Уже реализованы три этапа реконструкции набережной реки Теребенка и первый шаг по модернизации городского парка культуры и отдыха. Полностью преобразились парк «Дубки» в Троицком, бульвар Чехова и сквер «Энергомаш» в микрорайоне Венюково. Завершается благоустройство Губернского лесопарка. В планах на ближайшие два года — продолжение работ в городском парке и благоустройство пяти бульваров: «Аллея Любви», «Рябиновый», «Музыкальный», бульвар Прокина и «Новый» в Венюково, а также «Сквера Ветеранов».