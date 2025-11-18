Протяженность дорог в Чехове за 5 лет выросла на 200 километров

Глава Чехова Михаил Собакин отчитался о работе в сфере благоустройства на окружной конференции. За пять лет были реализованы масштабные проекты на общественных территориях.

«Основным разделом народной программы является „Удобная и комфортная жизнь“, в нем отражен целый комплекс мер, направленных на развитие инфраструктуры городов и поселков. Одним из главных запросов наших жителей в части благоустройства остается ремонт дорог», — отметил Михаил Собакин.

«Среди остальных запросов — обустройство новых и модернизация устаревших детских игровых площадок, комплексное благоустройство дворовых территорий, ремонт дорог и обустройство народных троп, а также устройство уличного освещения. За пять лет мы построили 28 новых и модернизировали 53 существующие игровые площадки, благоустроили 34 дворовых территории, обустроили 73 народные тропы, 21 тротуар, 11 парковок и 122,6 километра новых линий освещения», — рассказал глава округа.

План на следующий год включает ремонт 26 дорог общей протяженностью более 21 километра, обустройство 20 народных троп, 10 тротуаров и четырех парковок, а также модернизацию шести детских площадок и четырех дворовых территорий.

В муниципальном округе была проведена и масштабная работа по созданию благоустроенных зон отдыха. Уже реализованы три этапа реконструкции набережной реки Теребенка и первый шаг по модернизации городского парка культуры и отдыха. Полностью преобразились парк «Дубки» в Троицком, бульвар Чехова и сквер «Энергомаш» в микрорайоне Венюково. Завершается благоустройство Губернского лесопарка. В планах на ближайшие два года — продолжение работ в городском парке и благоустройство пяти бульваров: «Аллея Любви», «Рябиновый», «Музыкальный», бульвар Прокина и «Новый» в Венюково, а также «Сквера Ветеранов».