Противотуберкулезный стационар «Сукманиха» в Подмосковье прошел повторную сертификацию
Стационар «Сукманиха» Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера успешно прошел повторный аудит Национального института качества Росздравнадзора. Учреждению выдали сертификат соответствия.
«Стационар „Сукманиха“ стал вторым среди противотуберкулезных медицинских организаций России, кто смог повторно подтвердить сертификат соответствия», — подчеркнул главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.
Достижение стало возможным благодаря работе всего коллектива. Специалисты приложили все усилия для того, чтобы медицинское учреждение соответствовало всем нормам и требованиям.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.
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