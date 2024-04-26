Противопожарные учения прошли в Богородском округе | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 18:41 Противопожарные учения прошли в Богородском округе Телеканал «360»

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Масштабные тактико-специальные учения с органами управления, силами и средствами московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошли на территории Богородского городского округа. В них задействовали порядка 200 человек и свыше 30 единиц техники, в том числе авиацию.

Спасатели отработали оповещения населения, защиту населенных пунктов от огня и эвакуацию, мониторинг зоны лесных пожаров, работы по тушению сухой травы и лесных массивов.

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«Конечно же, мы рады, что эти учения проходят на территории нашего округа. Мы старались подготовить все необходимое для того, чтобы они прошли на высшем уровне. Думаю, нам это удалось. Что касается самих учений, безусловно, это было зрелищно и интересно! Спасатели продемонстрировали свой профессионализм. Он как всегда восхищает», — сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Сотрудники Росгвардии и Министерства внутренних дел продемонстрировали обеспечение общественного порядка в зоне условной чрезвычайной ситуации. Также на учениях можно было увидеть работу уникальных специалистов — это парашютисты-спасатели.

«Мы провели плановое мероприятие — это учения по подготовке к пожароопасному периоду всех органов управления, сил и средств. В учениях участвовали более двухсот человек личного состава и более 30 единиц техники. Могу сказать, что принимали участие не только подразделения областного уровня, но и федерального, — сказал начальник Главного управления МЧС России по Московской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин.

Тактико-специальные учения приурочили ко Дню пожарной охраны России. В канун профессионального праздника наградили не только всех участников учений. Памятные подарки и знаки отличия были вручены отличившимся пожарным, которые выполняли свой долг во время ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья переведут на цифровой контроль.

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