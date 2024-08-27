Противопожарные учения для персонала провели в больнице в Мытищах

Внеплановые учения по противопожарной безопасности состоялись в детском инфекционном отделении больницы в Мытищах. Врачи справились со своей задачей и действовали строго по правилам.

Автоматическая система противопожарной защиты сработала из-за короткого замыкания электрических весов, которые стали источником «пожара». После этого врачи действовали по инструкции: активировали систему оповещения, открыли запасные выходы, отключили электричество на этаже, организовали эвакуация пациентов и вызвали пожарную охрану.

Именно медицинские сестры и санитарки в экстренных ситуациях находятся под большой ответственностью и их задача — уметь быстро реагировать, помогать пациентам и предотвращать трагедии. Именно поэтому такие учения проводятся регулярно, чтобы мытищинские сотрудники не забывали, как пользоваться огнетушителями, противогазами и пожарным рукавом. Учения по противопожарной безопасности также пройдет в других отделениях больницы.

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