Противопожарное обустройство лесных зон провели в Истре

На территории Истринского лесного массива продолжаются работы по противопожарному обустройству лесов. На большей части территории Истринского лесничества ожидается первый класс пожарной опасности.

В рамках противопожарной безопасности в Истре были проведены работы по ремонту 15 шлагбаумов. Приведены в порядок 42 площадки с установленными местами для желающих отдохнуть в лесах. Также для информирования граждан в участковых лесничествах установлено 23 аншлага о пожароопасном периоде.

«Помимо этого, с целью создания механических барьеров для распространения лесных пожаров на территории Истринского лесничества запланированы работы по созданию и уходу за минерализованными полосами общей протяженностью 212,7 километров. На сегодняшний день уже опахано более 24 км лесных участков, наиболее подверженных угрозе лесных пожаров», — отметила заместитель директора Истринского филиала-лесничего государственного казенного учреждения Московской области «Мособллес» Мира Платонова.

Специалисты Истринского лесничества осуществляют контроль за выполнением работ по противопожарному обустройству лесов и профилактике природных пожаров каждый год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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