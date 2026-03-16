Прошла акция по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в Подмосковье

С 11 по 13 марта 2026 года в городских округах Волоколамский, Жуковский, Одинцовский, Шаховская, Щелково и Химки состоялась акция «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями». Мероприятие было организовано для того, чтобы познакомить родителей и выпускников с процедурой проведения государственной итоговой аттестации.

По данным пресс-службы Министерства образования Московской области, более 1700 человек сдали ОГЭ по русскому языку, а 1600 участников написали ЕГЭ по базовой математике. Организаторы постарались создать условия, максимально приближенные к реальным экзаменам: провели регистрацию, инструктаж по правилам дисциплины и заполнению бланков, а также распределение по аудиториям для выполнения заданий.

Участникам рассказали о подготовке пунктов проведения экзаменов и организации их работы в день тестирования. Также была показана работа штаба видеонаблюдения, который обеспечивает оперативное реагирование в случае необходимости медицинской помощи и пресечения нарушений дисциплины.

В рамках мероприятия летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Петр Климук, в честь которого названа школа № 4 городского округа Щелково, поделился опытом преодоления сложных ситуаций и отметил важность уверенности и спокойствия во время выполнения экзаменационных заданий.

Все участники отметили, что при должной подготовке можно успешно справиться с экзаменами. Многие подчеркнули, что моральная поддержка родителей и наставников помогает справиться с волнением и стрессом.