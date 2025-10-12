Прощальный матч футболиста Дениса Глушакова прошел в Химках

На поле стадиона «Арена Химки» вышли ветераны «Локомотива» и «Спартака». Сам 38-летний полузащитник Денис Глушаков сыграл за каждую из команд по одному тайму.

С юного возраста футболист играл в составе «Локомотива», а в «Спартаке» завоевал титулы. Стадион, где прошел последний матч, тоже выбрали не случайно. Последним клубом Дениса Глушакова в российской Премьер-лиге стал «Химки». Футболист покинул его в феврале 2025 года.

По результатам прощального матча со счетом 1:0 лидировала команда «Локомотив». В составе «железнодорожников» на поле вышли: Дмитрий Лоськов, Владимир Маминов, Сергей Гуренко, Дмитрий Сычев, Никита Нагорный, Евгений Плющенко, Сергей Овчинников и другие. За «Спартак» с соперниками сразились: Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Роман Павлюченко, Роман Шишкин, Александр Филимонов, Артем Ребров, Илья Кутепов, Евгений Макеев, Никита Баженов и другие.

Отметим, что летом текущего года Денис Глушаков принял решение уйти из профессионального футбола. Среди ярких достижений спортсмена — звание чемпиона России и победа в суперкубке страны в составе «Спартака» в 2017 году.