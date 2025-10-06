Прощальный матч Дениса Глушакова пройдет в Химках 11 октября

Российский футболист Денис Глушаков завершил профессиональные выступления. Свой последний матч он проведет с легендами «Спартака» и «Локомотива» на стадионе «Арена Химки» 11 октября.

Мероприятие станет ярким завершением карьеры полузащитника, который сыграет по тайму за каждую из сборных. В состав команд друзей футболиста войдут бывшие партнеры и знаменитости из двух столичных клубов.

«Мой прощальный матч станет ярким финалом моего футбольного пути, и я очень хочу разделить этот момент с вами! Приходите всей семьей, ведь любовь к футболу и спорту передается нашим детям через наши эмоции! Станьте частью истории вместе с легендами!» — заявил футболист Денис Глушаков.

За «Спартак» сыграют Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Роман Павлюченко, Виктор Онопко, Александр Самедов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко, Андрей Ещенко, Федор Кудряшов, Роман Шишкин, Илья Кутепов, Никита Баженов, Константин Головской, Евгений Макеев, Роман Шишкин, а также вратари Артем Ребров и Александр Филимонов.

Им будут противостоять легенды «Локомотива»: Дмитрий Сычев, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Лоськов, Ренат Янбаев, Владимир Маминов, Дмитрий Сенников, Дмитрий Тарасов, Руслан Пименов, Сергей Гуренко, Тарас Бурлак, Олег Пашинин, Владислав Игнатьев, Заза Джанашия, Саркис Оганесян, а также Сергей Овчинников и Маринато Гильерме на позиции голкиперов.

Свою профессиональную карьеру 38-летний спортсмен завершил в подмосковных «Химках», которые покинул в феврале. Ранее он уже выступал за этот клуб в период с 2020 по 2023 год. Всего за команду футболист провел 67 матчей, где забил 15 мячей и отдал пять голевых передач.