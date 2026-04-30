Проректор университета в Дубне выступила на форуме о будущем высшего образования

Проректор по образовательной деятельности Государственного университета «Дубна» Ольга Анисимова приняла участие в экспертной сессии. Она была посвящена будущему высшего образования в условиях стремительных технологических изменений.

Дискуссия под названием «Высшее образование в новую технологическую эпоху» прошла с 23 по 25 апреля на площадке национального центра «Россия» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Форум собрал более 300 участников, среди которых были руководители вузов, представители органов власти, бизнеса и академического сообщества.

Центральной темой стало переосмысление системы подготовки специалистов с учетом новых реалий рынка труда и ускоряющегося технологического развития. Участники обсуждали, каким должно стать университетское образование, чтобы выпускники были востребованы и конкурентоспособны.

Как отметила Ольга Анисимова, разговор получился предметным и охватил широкий спектр вопросов.

«Большое внимание уделили обновлению профессиональных стандартов и перечней направлений подготовки. Не осталась в стороне и тема искусственного интеллекта — участники активно обсуждали, какую роль новые ИИ‑технологии могут и должны играть в образовательном процессе, спорили, предлагали идеи и делились своим видением будущего», — подчеркнула Анисимова.

По итогам встречи планируется разработка стратегического документа, который задаст принципы формирования перечня специальностей в рамках обновленной модели высшего образования.