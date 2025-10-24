Промышленный парк построят в Люберцах в 2031 году

В поселке Токарево в Люберцах построят промышленный парк площадью 480 тысяч квадратных метров. Благодаря инновационной системе «единого окна» разрешение на строительство было получено без участия застройщика.

Подмосковье — лидер цифровой трансформации в строительной сфере. На платформе центра содействия строительству доступен уникальный сервис, позволяющий подавать заявления на 33 государственные услуги.

До конца года перечень таких услуг планируется расширить до 57. С помощью одного клика компания может дать согласие на цифровое сопровождение.

Благодаря этой системе было выдано разрешение на строительство промышленного парка в Люберцах, которым будет заниматься девелопер Parametr.

План включает возведение 16 зданий различного назначения, среди которых строения формата light industrial, складские комплексы и общежития.

Реализация проекта намечена на 2031 год, а сдача первой очереди запланирована на весну 2027 года.

Также по собственной инициативе застройщик проведет работы по реконструкции инженерной инфраструктуры на территории муниципалитета и отремонтирует дорогу к промышленной зоне.