Промышленный коворкинг «Коледино» в Подольске достроят в начале 2025 года

Компания «Холдинг Строительный Альянс» планирует достроить промышленный коворкинг «Коледино» в Подольске в первом полугодии 2025 года. Там обустроят площадки в формате «лайт индастриал» для производственных предприятий и создадут около 400 рабочих мест.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, общая площадь коворкинга составит 105 тысячи квадратных метров. В этом году компания ввела первый корпус, в который инвестировали 1,8 миллиарда рублей.

«На текущий момент на территории Коледино ведется строительство второй очереди производственно-складского комплекса. Запустить его в эксплуатацию компания планирует во втором квартале 2025 года. На территории комплекса будет создано не менее 400 рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов», — рассказала заместитель председателя правительства —глава министерства Екатерина Зиновьева.

Первая очередь комплекса включает 34 бокса по 750 квадратных метров каждый. В ходе второго этапа возведут еще четыре, большую часть из которых уже забронировали на стадии строительства.

Резидентами «Коледино» уже стали предприятия в сфере науки, легкой промышленности, фармацевтики и логистики. Как отметил партнер холдинга Артем Петрухин, сейчас на территории размещают около 20 высокотехнологичных компаний.

«Техническая инфраструктура и инжиниринговые возможности цифрового промышленного коворкинга Industrial City востребованы в первую очередь компаниями, для которых важна скорость запуска предприятий. Каждый бокс — это полностью готовое помещение, оснащенное всем необходимым для максимально быстрого запуска производственной площадки», — сказал он.

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