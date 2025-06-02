Промышленный комплекс формата лайт-индастриал достроили под Подольском

Промышленный комплекс «Industrial City Коледино» полностью достроили в Подольске. Компания ХСА ввела в эксплуатацию два последних блока, где разместят производственные и складские площадки.

Как рассказали в региональном Мининвесте, общая площадь новых блоков превысила 56 тысяч квадратных метров, а всех зданий комплекса — 105 тысяч квадратов.

«Ожидается, что резиденты создадут не менее 400 новых рабочих мест для жителей Подмосковья. Проект был реализован в две очереди. Первая включает в себя 34 бокса площадью по 750 метров каждый, вторая — состоит из четырех корпусов», — рассказала заместитель председателя правительства — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Резидентами коворкинга «Коледино» уже стали научно-производственные предприятия, а также фармацевтические и логистические компании.

По словам партнера ХСА Артема Петрухина, всего в комплексе разместятся более 60 организаций. Для них создали всю необходимую инфраструктуру.

«Industrial City Коледино» находится в 18 километрах от МКАД и в восьми километрах от ЦКАД рядом с Симферопольским шоссе. Его частью стали арт-объект, посвященные развитию российской промышленности: муралы триптиха «Полет прогресса» — «Русь», «Жар-Птица» и «Робот Indu».