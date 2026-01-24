Промышленные альпинисты очистили несколько опасных крыш в Мытищах

В подмосковном поселке Вешки бригада альпинистов провела срочные работы по уборке снега. За один день они обработали кровли 11 многоквартирных домов.

Крыши этих зданий имеют скатную конструкцию и не оборудованы защитными ограждениями. Это создает постоянную угрозу для жителей, так как снежные массы и наледь могут обрушиться в любой момент. Для выполнения задачи привлекли команду из пяти профессиональных альпинистов, которые работают со специальным снаряжением.

В городском округе Мытищи действует система ежедневного мониторинга состояния кровель. Если коммунальные службы не справляются своими силами, к работе подключаются специалисты по высотным работам.

«Наши службы работают без перерывов, но объем задач большой. Мы усилили контроль и оперативно реагируем на все обращения. Работы будут продолжаться до конца зимнего сезона», — сообщила глава округа Юлия Купецкая.