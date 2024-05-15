Промышленность Подмосковья показала рост в первом квартале года | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 16:04 Промышленность Подмосковья показала рост в первом квартале года Администрация Красногорска

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Подмосковье заняло четвертое место по России по индексу промышленного производства в первом квартале этого года. О промежуточных итогах сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.

В первом квартале индекс промышленного производства по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 116,6%. Предприятия региона отгрузили товаров собственного производства на 1,4 триллиона рублей, что на 20,3% выше уровня прошлого года.

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Динамика добывающего сектора составила +23,8%, обрабатывающих производств — +18,4%, производственной деятельности по обеспечению электрической энергией и паром — +2%, водоснабжения и утилизации отходов — +10,7%.

В обрабатывающих отраслях самые высокие темпы роста отмечены в производствах компьютеров, электронных и оптических изделий (+55,4%). Выросли также производства резиновых и пластмассовых изделий (+39,4%), машин и оборудования (+28,7%), готовых металлических изделий (+25,6%), пищевых продуктов (+12,6%).

За три месяца в Подмосковье перевезли 12 миллионов тонн грузов, что на 20,3% больше показателей прошлого года. Объемы пассажирских перевозок также выросли.

Оборот розничной торговли достиг 990 миллиардов рублей, что на 13,1% выше квартальных значений 2023 года. Платные услуги населению выросли на 2% и превысили 219 миллиардов рублей.

Среднемесячная начисленная заработная плата в Подмосковье составила 87,8 тысячи рублей или 120,9% к уровню января-февраля 2023 года.

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