Промышленность Подмосковья нарастила объем отгрузки на 20% за год

Объем отгрузки товаров и услуг промышленными предприятиями в Подмосковье превысил 5,3 триллиона рублей с января по октябрь 2024 года. Это почти на 20% больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в региональном Мининвесте, более 90% от общего объема отгрузки пришлось на сектор обрабатывающей промышленности. Это более 4,8 триллиона рублей — на 41% больше прошлогодних показателей.

«За 10 месяцев 2024 года предприятия подмосковной промышленности отгрузили продукции на сумму 5,325 триллиона рублей. В физическом объеме это на 19,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», – рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что объем отгрузки предприятий пищевой промышленности составили 1,05 триллиона рублей. Еще 798 миллиардов обеспечил сектор готовых изделий из металла.

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