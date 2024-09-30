Промышленное производство выросло в Подмосковье на 11% за 8 месяцев

Сразу несколько отраслей промышленности Подмосковья показали рост в 2024 году. О том, какие сферы продемонстрировали наилучшие показатели за восемь месяцев, рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«В январе–августе рост производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, составил 53,7%. На 50,9% выросло металлургическое производство, куда, в том числе, входит производство чугуна и стали, а также стальных изделий. На 53,5% увеличилось производство кожи и изделий из кожи, где производство обуви выросло на 69,5%», — отметила Зиновьева.

Стабильный рост показали сектор производства текстильных изделий (плюс 30,1%) и производство резиновых и пластмассовых изделий (плюс 29,2%). За восемь месяцев в регионе увеличилось производство электрического оборудования на 22,7%, при этом производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей выросло сразу на 61,3%.

В целом рост промышленного производства в Московской области за восемь месяцев составил 11,1%.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».