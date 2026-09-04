Промышленное предприятие в Коломне расширит производство оборудования

Проект предусматривает строительство нового производственного корпуса площадью на земельном участке в поселке Радужный. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2028 года, после чего предприятие сможет увеличить выпуск продукции и расширить ассортимент.

Компания «АДЛ» получила земельный участок площадью 9 гектаров для реализации нового масштабного инвестиционного проекта в городском округе Коломна. На территории в поселке Радужный планируется построить комплекс по производству инженерного оборудования. В новом корпусе предприятие намерено расширить линейку выпускаемой продукции, в том числе шкафов управления, насосных станций и блочных тепловых пунктов.

Строительство станет очередным этапом развития производственной площадки. Проект реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Предприятие последовательно увеличивает производственные мощности и осваивает новые направления. Для развития компания использует действующие в Подмосковье меры поддержки промышленности и инвестиционных проектов, предусмотренные в том числе в рамках Народной программы. С 2021 года предприятие уже воспользовалось льготными условиями для получения земельных участков. На первом этапе компания получила участок площадью один гектар и построила производственный цех площадью 6 тысяч квадратных метров. Там организовали выпуск шаровых кранов большого диаметра, что позволило предприятию освоить новое направление и заменить часть ранее импортируемой продукции.

Сегодня производственная площадка «АДЛ» в Коломне занимает уже 23 гектара. Предприятие выпускает около 350 тысяч изделий ежемесячно. Основная продукция — инженерное оборудование, востребованное в сферах жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Производство ориентировано не только на российский рынок. Компания развивает международное присутствие: ее представительства работают в Казахстане, Беларуси и Монголии. Расширение площадки в Коломне позволит увеличить возможности предприятия и продолжить развитие производственных направлений.