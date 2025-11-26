Промышленное предприятие «Книгоэкспорт» в Можайске отметило 50-летие
Сотрудники и ветераны одного из ведущих промышленных предприятий Можайска отмечают полувековой юбилей. «Книгоэкспорт», основанный 25 ноября 1974 года по приказу Госкомитета Совмина СССР, начал свою работу с 1 января 1975 года в связи с открытием Можайского полиграфкомбината.
В первый год своего существования предприятие выполнило семь тысяч экспортных заказов, отправляя печатную продукцию на Кубу и в другие страны.
Несмотря на трудные 90-е годы, когда «Книгоэкспорт» оказался на грани банкротства, коллектив под руководством генерального директора Василия Овчинникова смог спасти предприятие и вернуть его к стабильному развитию. В последующие два десятилетия «Книгоэкспорт» стал известен не только в Подмосковье, но и за его пределами.
На базе предприятия была создана «Можайская чайная компания», которая наладила сотрудничество с крупными поставщиками чая. Можайск стал известен как чайная столица Подмосковья благодаря усилиям «Книгоэкспорта».
С 2013 года под руководством нового генерального директора Андрея Дмитриева предприятие прошло масштабную реконструкцию и продолжает развиваться.
В настоящее время «Книгоэкспорт» предоставляет около 500 рабочих мест и активно занимается благотворительностью, отправляя гуманитарную помощь в зону СВО и военные госпитали.
Генеральный директор Виктория Дмитриева поздравила коллектив и ветеранов с юбилеем.
«От всей души поздравляю нынешний коллектив, ветеранов „Книгоэкспорта“ и всех, кто трудится с нами плечом к плечу, с 50-летним юбилеем предприятия! Отрадно сознавать, что сегодня „Книгоэкспорт“, имея ярко выраженную социальную направленность, помогает развиваться нашим предпринимателям. При поддержке и тесном взаимодействии с администрацией Можайского муниципального округа мы продолжаем успешно работать на благо наших людей. Планируются совместные проекты, и мы верим, что общими усилиями они обязательно воплотятся в жизнь, — сказала Виктория Дмитриева.