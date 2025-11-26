Промышленное предприятие «Книгоэкспорт» в Можайске отметило 50-летие

Сотрудники и ветераны одного из ведущих промышленных предприятий Можайска отмечают полувековой юбилей. «Книгоэкспорт», основанный 25 ноября 1974 года по приказу Госкомитета Совмина СССР, начал свою работу с 1 января 1975 года в связи с открытием Можайского полиграфкомбината.

В первый год своего существования предприятие выполнило семь тысяч экспортных заказов, отправляя печатную продукцию на Кубу и в другие страны.

Несмотря на трудные 90-е годы, когда «Книгоэкспорт» оказался на грани банкротства, коллектив под руководством генерального директора Василия Овчинникова смог спасти предприятие и вернуть его к стабильному развитию. В последующие два десятилетия «Книгоэкспорт» стал известен не только в Подмосковье, но и за его пределами.