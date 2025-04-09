Промышленники из Ульяновской области посетили предприятия в Ленинском округе

Делегация из Ульяновской области посетила Ленинский округ для обмена опытом и создания промышленной кооперации. Команду возглавил заместитель председателя регионального правительства, министр промышленности, инвестиций и науки Сергей Васин.

Встреча прошла в формате бизнес-завтрака. В ней приняли участие глава Ленинского округа Станислав Каторов, представители Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, предприниматели Ульяновской области и представители Торгово-промышленной палаты в Видном.

«Представители Ульяновской области приехали познакомиться с нашими предприятиями, представить возможности своей промышленности, проработать вопросы сотрудничества бизнеса, которое будет полезно и им, и нашим предпринимателям для развития экономики. Это первая подобная встреча. В перспективе планируем продолжить эту практику», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.