Промпредприятия Подмосковья увеличили отгрузку товаров на 13% за 8 месяцев

Этот сектор прибавил 18,6% за отчетный период и приблизился почти к одному триллиону. На втором месте оказалось производство металлических изделий с увеличением отгрузок на 15,5% до 758 миллиардов рублей. Достойные результаты показали и производители химических веществ более чем на 285 миллиардов рублей, что равняется 7,6%.

Зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила значительный рост и в высокотехнологичном секторе Московской области. Производители компьютеров, электронных и оптических изделий за восемь месяцев отгрузили продукцию на сумму свыше 192 миллиарда рублей. Это на 48,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.