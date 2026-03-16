Промпредприятия Подмосковья смогут возместить затраты на обслуживание кредитов

Подмосковные предприятия могут претендовать на получение грантов от регионального Фонда развития промышленности. Начало приема заявок назначили на 18 марта.

Средства выделяют в рамках конкурсного отбора. Компании, желающие поучаствовать в нем, должны успеть подать документы до 26 марта включительно. Их будут принимать через систему электронного документооборота «Диадок».

Эта мера поддержки призвана помочь производителям компенсировать затраты, которые они понесли при выплате процентов по кредитам. Важное условие: заемные средства должны быть направлены исключительно на приобретение или создание основных средств, а сам кредит должен быть оформлен не ранее 1 января 2023 года.

Максимальная сумма, на которую может рассчитывать один получатель, составляет 30 миллионов рублей.

«Общий объем грантовой поддержки подмосковного ФРП в этом году составит 450 миллионов рублей. За счет гранта получатели смогут компенсировать до 90% понесенных расходов на оплату процентов по кредитам, полученным на увеличение основных средств», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Более детально ознакомиться с условиями участия в конкурсе, а также скачать необходимые формы заявлений и образцы документов можно на официальном сайте Фонда развития промышленности Московской области.