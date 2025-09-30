Проломы в ограждениях вдоль ж/д путей устранили в Люберцах

С начала текущего года в Люберцах ликвидировали свыше 180 проломов в заборах вдоль железнодорожных путей. Только за эту неделю сотрудники администрации восстановили 99 квадратных метров ограждений вблизи станций МЦД Красково и МЦД Малаховка.

Специалисты устранили там 11 проломов. По словам начальника управления транспорта и организации дорожного движения администрации муниципалитета Александра Бобылева, на прошлой неделе провели девять профилактических бесед с потенциальными нарушителями.

«Помимо этого, организовали 15 проверок, по итогам которых к административной ответственности привлекли четверых граждан», — отметил Александр Бобылев.

Подобные мероприятия проводят для профилактики травматизма на железнодорожном транспорте и предупреждения несчастных случаев на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Отметим, что каждый день на территории городского округа Люберцы проходят профилактические рейды по выявлению и пресечению административных правонарушений. За неделю специалисты проверили 28 транспортных средств и зафиксировали четыре нарушения.