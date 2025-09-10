Прокурор Жуковского провел прием участников СВО и их семей

Прокурор Жуковского Илья Зайцев провел прием участников СВО и их семей. На встрече обсудили поддержку военнослужащих, помощь при трудоустройстве и другие вопросы.

Во встрече участвовали глава округа Андроник Пак, его первый заместитель Алла Дунаевич и другие представители органов власти и общественных организаций. Всего на приеме присутствовали восемь человек. Они обратились по вопросам ЖКХ, сбора и отправки гуманитарной помощи, выплат по ранениям, помощи при трудоустройстве и поиска без вести пропавших. Всем дали подробные ответы.

На мероприятии также уделили внимание общественным и волонтерским организациям, которые поддерживают бойцов СВО. Их силами на передовую уже направили около четырех тонн гуманитарной помощи.

«Работа, проведенная в рамках данного приема и последующих действий по оказанию поддержки участникам СВО, демонстрирует важность взаимодействия между государственными органами, общественными организациями и гражданами», — отметили в прокуратуре.