Прокурор в Лыткарине провел встречу с семьями участников СВО

Прокурор Лыткарина Максим Чернышев провел личный прием для семей участков СВО. Им рассказали о мерах поддержки и способах их оформления.

Как рассказали в прокуратуре, во встрече также приняли участие исполняющий обязанности военного прокурора 51 военной прокуратуры гарнизона Алексей Пушкарев, представители Комитета семей воинов Отечества, администрации, полиции, Общественной палаты и местные депутаты. Они обсудили социальную поддержку семей и совместную работу с профильными органами.

Всего к прокурору обратились 10 человек. Они задавали вопросы об обеспечении семей земельными участками, а также поддержку в сфере ЖКХ и другие. Каждому дали ответы и разъяснения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил бойцов подразделений БАРС. Он отметил их мужество и патриотизм, провяленные за время проведения специальной военной операции.