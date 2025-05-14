Прокурор Шаховской провел встречу с участниками СВО и их семьями

Прокурор Шаховской Антон Купленский провел встречу с участниками СВО и их семьями. Они обсудили социальную поддержку, образование, улучшение жилищных условий и другие темы.

На встрече также присутствовал глава округа Замир Гаджиев, начальник окружного управления Минсоцразвития Подмосковья Александр Степанов, координатор фонда «Защитники Отечества» Ирина Василовская, а также руководитель Ассоциации ветеранов СВО Сергей Коротков.

Участники встречи обсудили разнообразные вопросы, многие из которых были связаны с мерами поддержки. Участникам напомнили, как получить медицинскую и юридическую помощь, улучшить жилищные условия и получить содействие в обучении.