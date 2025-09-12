Прокурор Балашихи провел лекцию о схемах мошенничества для пенсионеров округа

В Балашихе состоялась встреча прокурора городского округа Дмитрия Девятко с участниками программы «Активное долголетие». Основной темой обсуждения стали новые мошеннические схемы, а также эффективные способы защиты от них.

Дмитрий Девятко подробно объяснил, какими методами пользуются злоумышленники для обмана граждан. Чаще всего необходимую информацию преступники получают через мессенджеры, SMS-сообщения, телефонные звонки, а также путем взлома аккаунтов на портале «Госуслуги». Мошенники стараются вызвать доверие и расположить к себе жертву, часто выдавая себя за сотрудников банков, полиции или других официальных организаций.

Участники встречи не ограничились прослушиванием лекции — они активно задавали вопросы прокурору, интересуясь деталями и способами защиты в различных ситуациях. По завершении мероприятия все получили памятки с полезной информацией и рекомендациями по безопасности.

Программа «Активное долголетие» в Балашихе регулярно организует образовательные, медицинские, культурные и спортивные мероприятия, направленные на поддержку и активное вовлечение старшего поколения в жизнь общества.

Все желающие, состоящие в проекте, могут присоединиться к творческим и спортивным занятиям, экскурсиям и культурно-образовательным программам. Для записи и получения дополнительной информации можно обращаться по телефонам: 8 (495) 523-81-55 и 8 (495) 522-44-37.