Прокуратура Жуковского направила в суд дело курьера телефонных мошенников

В Жуковском утвердили заключение по делу 19-летнего жителя Подмосковья, которого обвиняют в крупном мошенничестве. Об этом сообщила городская прокуратура.

По данным следствия, в ноябре 2024 года молодой человек вместе с сообщниками обманул 76-летнюю пенсионерку. Злоумышленники позвонили женщине, представившись сотрудниками «Ростелекома» и полиции. Они убедили ее, что на ее имя открыт банковский вклад, с которого якобы финансируется терроризм. Под предлогом сохранения средств пенсионерку уговорили снять деньги и передать курьеру. Женщина поверила аферистам и отдала им более 1,1 миллиона рублей.

Уголовное дело направили в Жуковский городской суд для рассмотрения по существу. Кроме того, прокуратура подала гражданский иск, чтобы вернуть потерпевшей ущерб, причиненный преступлением.