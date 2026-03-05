Прокуратура взяла на контроль дело об инсценировке похищения в Подмосковье

Прокуратура Домодедова взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, в рамках которого подростки инсценировали собственное похищение. Под воздействием злоумышленников они требовали у родных выкупа.

Злоумышленники переписывались с 17-летней девушкой. Под их воздействием 17 февраля этого года несовершеннолетняя вышла из дома и направилась в другой регион. По пути она встретилась с 16-летним парнем, которым также долгое время манипулировали неизвестные, представлявшиеся сотрудниками полиции.

Под воздействием «кураторов» подростки инсценировали собственное похищение и направили родственникам видеосообщения с требованием выкупа под угрозами применения насилия.

Благодаря слаженной работе правоохранительных органов подростков нашли в Туле. Сейчас по этому случаю продолжается следствие, направленное на установление всех обстоятельств.

Прокурор Подмосковья Сергей Забатурин призвал родителей быть бдительными.

«Преступники используют изощренные методы психологического воздействия и манипуляции, подстрекая несовершеннолетних к опасным действиям. Объясните детям главное правило: никогда не выполнять указания неизвестных лиц, даже если они представляются сотрудниками правоохранительных органов, требуют „помочь в спецоперации“ или запугивают мнимыми угрозами. При поступлении любых подозрительных звонков или сообщений от якобы силовиков необходимо немедленно прекратить разговор и сообщить об этом родителям или в полицию», — сказал он.

Руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев добавил, что избежать таких случаев поможет честное общение с детьми.

«Подобные случаи показывают, насколько серьезным может быть влияние мошенников на несовершеннолетних. Злоумышленники фактически вовлекают подростков в опасные сценарии. Важно своевременно разъяснять все возможные риски общения с незнакомыми людьми в цифровой среде. Открытый диалог в семье и внимательное отношение к поведению в интернете позволит снизить вероятность вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия», — отметил он.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело за вымогательство в особо крупном размере.