Прокуратура в Шатуре взяла на контроль строительство фельдшерского пункта

Шатурская городская прокуратура следит за строительством фельдшерского пункта в поселке Пустоши, которое должно завершиться в августе 2025 года. Заместитель прокурора Анастасия Пантюхина проверила ход работ и выявила нарушения, связанные с вывозом строительного мусора.
Подрядчику направили официальное требование устранить недочеты — сейчас оно рассматривается. Также исполнителю и заказчику напомнили, что нельзя допускать срывов сроков строительства.
Ранее Андрей Воробьев сообщил о внедрении цифровой системы для заказа лекарств в Подмосковье. Всего в регионе обслуживают девять миллионов льготных рецептов.
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