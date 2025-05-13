Прокуратура в Серпухове взяла на контроль конфликт в пункте сбора гумпомощи

Нетрезвый мужчина зашел в пункт сбора гуманитарной помощи на Московской улице в Серпухове. Он ругался матом на волонтеров и ударил одного из них. Прокуратура округа взяла ситуацию на контроль.
Пострадавшему волонтеру 53 года. Ему сразу оказали медицинскую помощь. Нарушителем оказался 42-летний местный житель. Его доставили в полицию для разбирательства.
Прокуратура следит за ходом проверки, решением по делу и привлечением виновного к ответственности.
Ранее прокуратура в Шатуре взяла на контроль строительство фельдшерского пункта. Подрядчику направили официальное требование устранить недочеты — сейчас оно рассматривается. Объект должны возвести в августе 2025 года.
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