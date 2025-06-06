06 июня 2025 23:56 Прокуратура в Лыткарине взыскала с виновника ДТП деньги на лечение пострадавшей Фото: Медиасток.рф
Лыткаринская прокуратура изучила уголовное дело о ДТП с причинением вреда здоровью. Пострадавшей женщине оказали помощь за счет средств территориального фонда медстрахования. Виновника происшествия потребовали возместить около 100 тысяч рублей, потраченные на лечение, сообщили в пресс-службе ведомства.
В суд обратился городской прокурор с иском о взыскании в пользу фонда. Его требование удовлетворили. Решение вступило в силу. Исполнение контролирует прокуратура региона.
Ранее судебные приставы
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