Прокуратура в Лыткарине взыскала с виновника ДТП деньги на лечение пострадавшей

Лыткаринская прокуратура изучила уголовное дело о ДТП с причинением вреда здоровью. Пострадавшей женщине оказали помощь за счет средств территориального фонда медстрахования. Виновника происшествия потребовали возместить около 100 тысяч рублей, потраченные на лечение, сообщили в пресс-службе ведомства.

В суд обратился городской прокурор с иском о взыскании в пользу фонда. Его требование удовлетворили. Решение вступило в силу. Исполнение контролирует прокуратура региона.

Ранее судебные приставы взыскали 200 тысяч рублей с психбольницы в пользу 68-летнего мужчины. Его незаконно госпитализировали и не давали связаться с близкими и адвокатом.